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Папа Римский осудил массированные удары по Украине
16.11.2022 21:33 Алина Груднева

Папа Римский осудил массированные удары по Украине

Папа Римский Франциск в очередной раз осудил ракетные удары, которые Россия наносит по Украине.

 
По данным Reuters, такое заявление он сделал на общей аудиенции.
 
В частности, он прокомментировал массированный обстрел украинской территории в день открытия саммита G20 на Бали, после которого была обесточена значительная часть страны.
 
"С болью и беспокойством я узнал о новой и еще более жестокой ракетной атаке на Украину, которая привела к гибели людей и повреждению значительной части гражданской инфраструктуры", - сказал понтифик.
 
Он призвал к прекращению огня, чтобы положить конец войне.
 
"Помолимся, чтобы Господь обратил сердца тех, кто все еще делает ставку на войну, и чтобы в мученической Украине возобладало стремление к миру, чтобы избежать эскалации и открыть путь к прекращению огня и диалогу", — подчеркнул он.

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