



Папа Римский осудил массированные удары по Украине

Папа Римский Франциск в очередной раз осудил ракетные удары, которые Россия наносит по Украине.

По данным Reuters, такое заявление он сделал на общей аудиенции.

В частности, он прокомментировал массированный обстрел украинской территории в день открытия саммита G20 на Бали, после которого была обесточена значительная часть страны.

"С болью и беспокойством я узнал о новой и еще более жестокой ракетной атаке на Украину, которая привела к гибели людей и повреждению значительной части гражданской инфраструктуры", - сказал понтифик.

Он призвал к прекращению огня, чтобы положить конец войне.

"Помолимся, чтобы Господь обратил сердца тех, кто все еще делает ставку на войну, и чтобы в мученической Украине возобладало стремление к миру, чтобы избежать эскалации и открыть путь к прекращению огня и диалогу", — подчеркнул он.