



Папа Римский готов посетить Северную Корею

Папа Римский Франциск заявил, что посетит Северную Корею, если его пригласят.



Об этом сообщает Jerusalem Post со ссылкой на KBS.



"Я поеду туда, как только меня пригласят. Я говорю, что они должны пригласить меня. Я не откажусь", - заявил Франциск.



Если так действительно случится, то это будет первый визит Папы Римского в затворническое государство.



Ранее бывший президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, католик, призвал Франциска посетить Северную Корею, заявив, что визит папы в Пхеньян поможет установить мир на Корейском полуострове.