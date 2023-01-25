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Папа Римский: гомосексуальность - не преступление
25.01.2023 16:58 Алина Груднева

Папа Римский: гомосексуальность - не преступление

Папа Римский Франциск раскритиковал законы, криминализирующие гомосексуальность.

По данным Associated Press, понтифик считает их несправедливыми.

"Быть ​​гомосексуалистом — это не преступление", — сказал Франциск.

По словам понтифика, Бог одинаково любит всех своих детей такими, какие они есть.

В связи с этим, Папа Римский призвал католических епископов, которые поддерживают анти-ЛГБТК законы, приветствовать представителей сексуальных меньшинств в церкви. Он считает, что убеждения церковнослужителей являются грехом.

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