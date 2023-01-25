



Папа Римский: гомосексуальность - не преступление

Папа Римский Франциск раскритиковал законы, криминализирующие гомосексуальность.



По данным Associated Press, понтифик считает их несправедливыми.



"Быть ​​гомосексуалистом — это не преступление", — сказал Франциск.



По словам понтифика, Бог одинаково любит всех своих детей такими, какие они есть.



В связи с этим, Папа Римский призвал католических епископов, которые поддерживают анти-ЛГБТК законы, приветствовать представителей сексуальных меньшинств в церкви. Он считает, что убеждения церковнослужителей являются грехом.