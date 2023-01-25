Папа Римский: гомосексуальность - не преступление
Папа Римский Франциск раскритиковал законы, криминализирующие гомосексуальность.
По данным Associated Press, понтифик считает их несправедливыми.
"Быть гомосексуалистом — это не преступление", — сказал Франциск.
По словам понтифика, Бог одинаково любит всех своих детей такими, какие они есть.
В связи с этим, Папа Римский призвал католических епископов, которые поддерживают анти-ЛГБТК законы, приветствовать представителей сексуальных меньшинств в церкви. Он считает, что убеждения церковнослужителей являются грехом.