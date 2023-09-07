



Папа Римский Франциск заявил, что он "с украинским народом"

Епископы Украинской Греко-Католической Церкви в среду, 6 сентября, в Ватикане встретились с Папой Римским Франциском. Во время встречи они, в частности, выразили сожаление украинского народа по поводу высказываний понтифика о "великой России", сообщает пресс-служба УГКЦ.



Отмечается, что во время встречи, которая по инициативе папы Франциска началась на час раньше запланированного, представители УГКЦ выразили боль, страдание и разочарование украинского народа.



"В разговоре со Святейшим Отцом мы выразили все, что наши верные в Украине и всем мире поручили нам ему донести", - рассказал предстоятель УГКЦ Блаженнейший Святослав.



В частности, епископы рассказали, что определенные высказывания и жесты Святого Престола и Понтифика являются болезненными и трудно воспринимаются украинским народом, а возникающие между Украиной и Ватиканом недоразумения, появившиеся с начала полномасштабной войны, российская пропаганда использует для оправдания и поддержки убийственной идеологии "русского мира".



Как говорится в сообщении, Святейший Отец признал несоответствие собственных слов и сравнений, обращенных к русской молодежи, и заверил, что опасения украинских верующих относительно занимаемой им стороны безосновательны.



"Я хочу заверить вас в моей солидарности с вами и постоянной молитвенной близости. Я с украинским народом", - подчеркнул он.



Украинские священники обратились к Франциску с просьбой продолжать усилия по освобождению военнопленных, в частности напомнили о священниках, которые до сих пор находятся в плену.