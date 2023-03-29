



Папа Римский Франциск госпитализирован

Папа Римский Франциск в среду отправился в римскую больницу для проведения запланированных анализов, сообщил Ватикан.



Он не предоставил подробностей, в том числе о том, как долго 86-летний папа будет оставаться в больнице Джемелли, кроме того, что анализы были “запланированы заранее”.



“Святой Отец с сегодняшнего дня находится в Джемелли для некоторых ранее запланированных проверок“, — говорится в однострочном заявлении официального представителя Ватикана.



В июле 2021 года Папа провел 10 дней в больнице Джемелли после операции по поводу сужения кишечника. Ему удалили 33 сантиметра толстой кишки.



Он сказал, что вскоре после этого полностью выздоровел и может нормально есть. Но в интервью СМИ от 24 января папа сказал, что дивертикулез, или выпуклость в стенке его кишечника, “вернулся”.

