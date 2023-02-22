



Папа Франциск призвал к прекращению огня в Украине и переговорам

Папа Римский Франциск за два дня до первой годовщины вторжения России в Украину призвал к прекращению огня и мирным переговорам, заявив, что никакая победа не может быть "построена на руинах".



"Прошел год с начала этой абсурдной и жестокой войны, печальная годовщина", - сказал он, добавив, что число погибших, раненых, беженцев, объем разрушений и экономического и социального ущерба говорят сами за себя, передает Reuters.



Посол Украины в Ватикане Андрей Юраш присутствовал на аудиенции вместе с делегацией украинских официальных лиц.



"Пусть Господь простит столько преступлений и столько насилия. Он Бог мира. Давайте оставаться рядом с замученным украинским народом, который продолжает страдать", - сказал Франциск.



Папа сказал: "Давайте спросим себя: все ли возможное было сделано для прекращения войны? Я призываю всех, кто имеет власть над народами, взять на себя обязательства конкретным образом положить конец конфликту, добиться прекращения огня и начать мирные переговоры".



Он добавил: "То, что построено на руинах, никогда не может быть настоящей победой".



Напомним, ранее Папа Римский Франциск заявил, что готов встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским и России Владимиром Путиным.