



Паломников призывают воздержаться от поездки в Умань

Служба безопасности Украины (СБУ) призывает еврейских паломников, которые планируют посетить Умань на Рош ха-Шана, воздержаться от поездки.



В заявлении, опубликованном 27 августа, говорится, что от поездки стоит отказаться в связи "с высокой вероятностью ракетных обстрелов и действий российской стороны, направленных на дестабилизацию межнациональных отношений и нанесение ущерба международному имиджу Украины".



"СБУ и Национальная полиция рекомендуют паломникам-хасидам воздержаться в этом году от визита в Украину на празднование Рош-ха-Шана Такое решение принято совместно с правоохранительными структурами Израиля и другими ответственными органами украинской власти. Это связано с высокой вероятностью ракетных обстрелов и действий российской стороны, направленных на дестабилизацию межнациональных отношений и нанесение ущерба международному имиджу Украины", - говорится в публикации СБУ в Facebook.



