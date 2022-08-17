



Палестинский генерал обсудил военное сотрудничество с заместителем Шойгу

Высокопоставленный российский чиновник встретился с командующим палестинскими силами безопасности, чтобы обсудить военное и разведывательное сотрудничество.



Об этом сообщает Jerusalem Post со ссылкой на заявление российского министерства обороны.



Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин провел переговоры с палестинским генерал-майором Нидалем Абу Духаном на полях конференции по безопасности, прошедшей в рамках форума "Армия-2022".



Другие подробности переговоров представителей РФ и ПА не приводятся.