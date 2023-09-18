



Палестинский чиновник: Саудовцы недовольны сообщениями в СМИ о переговорах

По словам палестинского чиновника, саудовцы недовольны освещением в СМИ состоявшихся переговоров о нормализации. Палестинский чиновник заявил, что именно по этой причине саудовцы решили замедлить темп продвижения соглашения, сообщил 17 сентября 13 канал.



Арабские официальные лица заявили, что Саудовская Аравия считает, что переговоры о нормализации продвинулись "слишком быстро", и что главным препятствием является ожидания саудитов, что израильское правительство будет с трудом принимать любые меры, которые могли бы принести пользу палестинцам.

