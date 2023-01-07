



Палестинские флаги на демонстрации в поддержку БАГАЦа в Тель-Авиве



Вечером 7 января на площади Габима в Тель-Авиве началась "гигантская демонстрация протеста" - по крайне мере так событие описывают СМИ.



Это произошло после того, как министр юстиции Ярив Левин представил основные положения реформы правовой системы.



Тысячи людей находятся на демонстрации, и ожидается, что соберется еще больше. Среди прочих придут общественные деятели и члены Авода. Демонстранты выдвигаются в направлении музей Тель-Авива. Участники мероприятия размахиввают палестинскими флагами.

