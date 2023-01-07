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Палестинские флаги на демонстрации в поддержку БАГАЦа в Тель-Авиве
07.01.2023 20:31 Аркадий Бочаровский

Палестинские флаги на демонстрации в поддержку БАГАЦа в Тель-Авиве


Вечером 7 января на площади Габима в Тель-Авиве началась "гигантская демонстрация протеста" - по крайне мере так событие описывают СМИ. 

Это произошло после того, как министр юстиции Ярив Левин представил основные положения реформы правовой системы. 

Тысячи людей находятся на демонстрации, и ожидается, что соберется еще больше. Среди прочих придут общественные деятели и члены Авода. Демонстранты выдвигаются в направлении музей Тель-Авива. Участники мероприятия размахиввают палестинскими флагами.
 

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