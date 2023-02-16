



Палестинские арабы возмущены законопроектом о лишении гражданства террористов

Террористическая организация ХАМАС осудила принятие Кнессетом законопроекта, который лишит израильского гражданства или вида на жительство террориста, получающего зарплату от Палестинской автономии.



Это "закон расистской оккупационной власти, которая стремится депортировать заключенных (террористов) из Иерусалима и ПА, оккупированной с 1948 года, с помощью закона, называемого лишением гражданства или постоянного места жительства, и это под предлогом их борьбы против оккупации и расистской политики", - заявил ХАМАС.



Организация также заявила, что "арабские жители Иерусалима и земель, оккупированных с 1948 года, будут продолжать держаться за землю и родину, и расистские законы не удержат их от продолжения борьбы против фашистской политики".



Между тем, Раухи Фаттух, председатель Палестинского национального совета, заявил, что "закон узаконит коллективное изгнание на основании необоснованных претензий к неевреям, и это делается для создания расистского еврейского государства, которое не признает других, и в частности исконных жителей земли, палестинцев, мусульман и христиан."



"Последствия расистского закона приведут к еще большему количеству преступлений, и это показывает расизм и крайнее безумие этого фашистского правительства, которое всеми способами пытается принять законы, превосходящие фашизм и преступные группировки", - заявил он.



