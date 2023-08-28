



Палестинская делегация посетит Эр-Рияд, чтобы обсудить сделку с Израилем, — СМИ

Делегация высокопоставленных палестинских чиновников собирается отправиться в Саудовскую Аравию в ближайшие недели, чтобы обсудить требования Эр-Рияда к Израилю в рамках потенциального соглашения о нормализации отношений.



По сообщению 13 канала, высокопоставленные израильские чиновники понимают, что требования Саудовской Аравии относительно уступок Израиля палестинцам будут в центре визита.



Согласно информации телеканала, сотрудники службы безопасности полагают, что Палестинская администрация в этом случае изменила свою тактику, решив участвовать в процессе, пытаясь получить как можно больше выгод от любого потенциального соглашения, а не бойкотировать его, как это было ранее.



Без ссылки на источник сообщается, что израильское руководство, ранее надеявшееся достичь соглашения с саудовцами без существенных шагов в отношении палестинцев, начинает понимать, что этого не произойдет, и что давление Америки и Саудовской Аравии по этому вопросу больше, чем просто пустые слова.



