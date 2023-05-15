



Палестинцы ждут, что Россия будет лучшим посредником с Израилем, чем США – опрос

Согласно опросу, проведенному YouGov для веб-сайта Arab News, большинство палестинских арабов рассматривают Китай и Россию как потенциально эффективных посредников в их мирных переговорах с Израилем. Опрос показал, что наиболее предпочтительным миротворцем для палестинских арабов стала бы Россия, за которой следуют Европейский союз и Китай. США, напротив, оказались далеко не популярными.



80% опрошенных приветствовали предложение Китая выступить посредником в отношениях с Израилем. По данным опроса, почти 60% респондентов заявили, что не доверяют США в качестве посредников в переговорах.



Китай не раз предлагал выступить посредником в переговорах между Израилем и ПА, но также выражал поддержку решения о создании двух государств с независимым, полностью суверенным палестинским государством, ограниченным границами до 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.



Президент России Владимир Путин в прошлом выражал желание провести саммит израильско-палестинских арабов, чтобы оживить зашедшие в тупик мирные переговоры между сторонами, но в этом отношении пока ничего не реализовалось.



С Соединенными Штатами у ПА были напряженные отношения с администрацией Трампа, и она бойкотировала США с 2017 года в знак протеста против признания Трампом Иерусалима столицей Израиля и переноса посольства США в Израиле в город.



Однако после вступления в должность администрация Байдена возобновила связи с ПА и разработала план, направленный на “перезагрузку” отношений с ПА. Несмотря на усилия Байдена, председатель ПА Махмуд Аббас сказал Путину в октябре, что не верит, что Вашингтон сможет урегулировать конфликт с Израилем, выразив при этом признательность за роль России в этом процессе.