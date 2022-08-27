



Палестинцы возобновляют борьбу за членство в ООН

Власти Палестинской автономии возобновляют свое стремление к полноправному членству в ООН и обратились к Совету Безопасности организации по этому вопросу.



Об этом сообщает Jerusalem Post.



Посол ПА в ООН Рияд Мансур заявил на прошлой неделе журналистам: "Мы добросовестно ведем переговоры со всеми членами СБ ООН. В атмосфере ощущается осторожный оптимизм".



Для полноправного членства в ООН необходимо одобрение СБ ООН. Соединенные Штаты, которые имеют право вето, в прошлом выступали против такого шага.



По словам Мансура, представители ПА говорили по этому поводу со своими американскими коллегами, в том числе, с президентом США Джо Байденом и послом США в ООН Линдой Томас-Гринфилд.



США считают, что членство в ООН должно иметь место только после заключения соглашения о решении на основе двух государств. Представитель ПА Рияд Мансур подчеркнул, что, учитывая, что мирный процесс был заморожен на восемь лет и что на столе переговоров нет инициативы, вопрос о полноправном членстве ПА в ООН должен двигаться вперед.



Более того, Мансур отметил, что признание ПА полноправным членом ООН - это способ спасти решение о двух государствах. По его словам, эта мера будет "вкладом в мир".