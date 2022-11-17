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Палестинцы требуют, чтобы США вмешались в переговоры Ликуда и Оцма Йехудит
17.11.2022 13:14 Аркадий Бочаровский

Палестинцы требуют, чтобы США вмешались в переговоры Ликуда и Оцма Йехудит


“Министерство иностранных дел”  “Палестины” призвало международное сообщество и американское правительство вмешаться в коалиционное соглашение между Ликудом и Оцма Йехудит.

Палестинцы требуют американского вмешательства в тех пунктах коалиционного соглашения, которые касаются  "расширения поселений на палестинских землях, включая легализацию форпостов".

Министерство заявило в пресс-релизе, что условия соглашения "наносят удар по основам любого будущего политического процесса и тем самым завершают преднамеренный саботаж Израилем возможности достижения мира на основе принципа “два государства для двух народов” и подрывают любые усилия по укреплению доверия между палестинской и израильской сторонами".
 

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