



Палестинцы требуют, чтобы США вмешались в переговоры Ликуда и Оцма Йехудит



“Министерство иностранных дел” “Палестины” призвало международное сообщество и американское правительство вмешаться в коалиционное соглашение между Ликудом и Оцма Йехудит.



Палестинцы требуют американского вмешательства в тех пунктах коалиционного соглашения, которые касаются "расширения поселений на палестинских землях, включая легализацию форпостов".



Министерство заявило в пресс-релизе, что условия соглашения "наносят удар по основам любого будущего политического процесса и тем самым завершают преднамеренный саботаж Израилем возможности достижения мира на основе принципа “два государства для двух народов” и подрывают любые усилия по укреплению доверия между палестинской и израильской сторонами".

