



Палестинцы изложили условия согласия на саудовско-израильскую сделку

Представители Палестинской автономии провели 6 сентября переговоры в Эр-Рияде с саудовскими коллегами о трехстороннем соглашении с участием США, Саудовской Аравии и Израиля. Они также должны были встретиться с официальными лицами США. Об этом сообщает ВВС.



Группа высокопоставленных палестинских чиновников в Эр-Рияде, в том числе глава разведки ПА Маджед Фарадж и Хусейн аль-Шейх, генеральный секретарь Организации освобождения Палестины, встретились с советником Саудовской Аравии по национальной безопасности Мусаедом аль-Айбан 6 сентября. Их список требований в обмен на участие в поддерживаемом Америкой процессе был изложен во время встречи с помощником госсекретаря США Барбарой Лиф на прошлой неделе в Аммане. Палестинский чиновник сообщил ВВС, что требования включают:

Передачу частей Иудеи и Самарии, которые в настоящее время находятся под полным контролем Израиля (известных как зона C в соответствии с мирными соглашениями Осло 1990-х годов), под управление Палестинской администрации.

“Полное прекращение” роста израильских поселений Иудее и Самарии.

Возобновление финансовой поддержки ПА Саудовской Аравией, которая замедлилась с 2016 года и полностью прекратилась три года назад, на сумму около 200 миллионов долларов в год.

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Возобновление переговоров между Израилем и палестинцами при посредничестве США с того места, где они остановились при госсекретаре Джоне Керри в 2014 году.

Такие уступки очень значительны, и, как сообщается, американцы уже считают их чрезмерными со стороны палестинцев. Но они далеки от официальной, публично заявленной позиции палестинцев по нормализации отношений между Саудовской Аравией и Израилем, которая состоит в том, чтобы полностью отвергнуть ее, если она не оставит их с независимым государством.



“Палестинцы в целом не хотят участвовать ни в одном из этих соглашений по нормализации отношений, потому что поддержка арабского мира – единственный инструмент, который у нас остался”, – говорит Диана Бутту, юрисконсульт официальной палестинской переговорной группы. “Нам сказали, что нам не разрешено оказывать насильственное сопротивление. Нам сказали, что нам не разрешено применять законные меры, чтобы потребовать прекращения оккупации. Нам сказали, что нам не разрешено преследовать бойкоты, изъятие инвестиций и санкции”.



“Палестинская администрация сейчас задается вопросом: должны ли мы вместо этого пытаться добиться того, чтобы наши требования были услышаны и реализованы, или нам следует сделать то, что мы сделали в 2020 году, то есть проигнорировать их? это обречено на провал", – добавляет она.



Опросы общественного мнения после нормализации отношений между ОАЭ и Израилем в 2020 году показали, что подавляющее большинство палестинцев рассматривают эту сделку как отказ от палестинского дела, который служит только интересам Израиля. С другой стороны, любые уступки Израиля палестинцам почти наверняка будут отвергнуты правыми в коалиции Нетаниягу, что станет еще одним камнем преткновения на пути к любой сделке.