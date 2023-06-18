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Палестинцы бойкотируют экономический саммит с Израилем
18.06.2023 17:57 Ирина Демьянова

Палестинцы бойкотируют экономический саммит с Израилем

Министр гражданских дел Палестинской автономии Хусейн аль-Шейх заявил в воскресенье, что ПА будет бойкотировать запланированную на понедельник экономическую встречу с Израилем в знак протеста против одобрения правительством меры, облегчающей строительство поселений в Иудее и Самарии.

Аль-Шейх, главный помощник президента ПА Махмуда Аббаса, добавил в Twitter, что палестинские лидеры “рассмотрят ряд других мер и решений для реализации, связанных с отношениями с Израилем”.

Заседание Объединенного экономического комитета, о котором ранее не объявлялось, должно было состояться впервые с 2009 года.

Заявление Аль-Шейха прозвучало после того, как правительство приняло постановление, которое дает ультраправому министру финансов Бецалелю Смотричу практически все полномочия для утверждения строительства поселений в Иудее и Самарии.
 

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