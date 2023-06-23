



Палестинцам с гражданством США будет разрешен въезд в Израиль через Бен-Гурион

В следующем месяце будет достигнута важная веха, поскольку Израиль и Соединенные Штаты вступают в решающую стадию безвизовой программы. Эта новаторская разработка позволит палестинцам с американским гражданством, проживающим в Иудее и Самарии, беспрепятственно путешествовать в Соединенные Штаты через те же аэропорты, что и евреи, минуя ненужные задержки. Этот прогрессивный шаг означает прогресс в облегчении организации поездок и укреплении связей между двумя странами, пишет Ynet.



В настоящее время палестинцы обязаны покинуть Иудею и Самарию и вернуться через КПП Алленби к востоку от Иерихона, независимо от наличия у них дополнительного гражданства. Это требование остается в силе, за исключением ограниченного числа примерно 30 000 палестинцев, которым ежегодно предоставляется гуманитарный доступ для полета в Соединенные Штаты.



Чтобы выполнить американское условие включения Израиля в программу безвизового въезда, крайне важно, чтобы американские граждане, независимо от их происхождения, пользовались равным обращением при въезде в Израиль, как и любой другой посетитель со всего мира, без каких-либо дискриминационных мер во время проверки безопасности. Соединенные Штаты недвусмысленно заявили, что выполнение этого условия необходимо для допуска Израиля к безвизовой программе, которая должна вступить в силу либо в октябре, либо в ноябре.



В настоящее время и Соединенные Штаты, и Израиль старательно обеспечивают функционирование всех систем, имеющих отношение к многогранной проблеме и императиву безопасности для ШАБАКа и органов безопасности. Предстоящее внедрение новых систем даст Израилю возможность тщательно проверять личности американских граждан, летящих в страну, еще до их отъезда, тем самым позволяя идентифицировать потенциальных лиц, представляющих интерес. Министерство внутренних дел в настоящее время разрабатывает израильскую политику в отношении въезда и выезда палестинцев через территорию Израиля, официальное утверждение которой ожидается в течение следующих двух недель.



В принципе, Израиль имеет право по своему усмотрению отказать во въезде палестинцу, имеющему американское гражданство, если есть основания, связанные с преступной деятельностью, соображениями безопасности, иммиграционными вопросами или соображениями общественного здравоохранения. Однако преобладающий подход заключается в соблюдении американского требования о полной взаимности, обеспечивающем неограниченный въезд и выезд как для американских, так и для израильских граждан.



В последнее время члены Конгресса Соединенных Штатов обратились к администрации с призывом, чтобы одобрение Израилем программы безвизового режима зависело от его обязательства избегать любой формы дискриминации в отношении палестинцев, имеющих американское гражданство.

