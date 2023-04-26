



Палата представителей США приняла произраильскую резолюцию

Палата представителей США во вторник подавляющим большинством голосов приняла резолюцию, приуроченную к 75-летию Израиля, в которой подчеркивается важность американо-израильских отношений и содержится призыв к расширению соглашений Авраама. Резолюция принята соотношением голосов 401–19, при этом 18 прогрессивных демократов выступили против на фоне растущих в партии настроений против еврейского государства из-за отсутствия инициативы в решении о двух государствах.



Предыдущие резолюции, принимаемые каждые пять лет в ознаменование Дня независимости Израиля, включали упоминания о решении о создании двух государств или о мире с палестинцами. Руководство демократов в Конгрессе пыталось добавить такие формулировки, но встретило отпор со стороны республиканцев, которые все больше отдаляются от такого решения.



19 депутатов, проголосовавших “против”, более чем вдвое превышают число представителей, возражавших против законопроекта в сентября 2021 года о выделении Израилю 1 миллиарда долларов на систему противоракетной обороны “Железный купол”. Тогда резолюция прошла с результатом 420-9.

Хотя последний документ был гораздо более символичной, чем инициатива 2021 года, они оба можно рассматривать как барометр поддержки Израиля Конгрессом, а результаты последнего законопроекта указывают на то, что поддержка немного ослабла.



Резолюция “поощряет расширение и укрепление соглашений Авраама, чтобы призвать другие страны к нормализации отношений с Израилем с целью роста безопасности и экономических выгод для граждан этих стран и всех народов в регионе”.

