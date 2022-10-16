



Пакистан вызвал посла США в стране для выговора после заявления Байдена

Министр иностранных дел Пакистана Билавал Бхутто-Зардари заявил, что вызвал посла США в стране для объявления выговора после того, как президент Джо Байден выразил сомнение в безопасности ядерной программы Пакистана.



В четверг Байден заявил, что Пакистан "пожалуй, одна из самых опасных стран в мире, потому что он не контролирует свое ядерное оружие".



Бхутто-Зардари сказал, что удивлен заявлением, и подчеркнул, что Пакистан "соответствует всем международным стандартам, установленным МАГАТЭ" и сможет ответить на конкретные опасения Вашингтона в отношении ядерной программы.



При этом, по словам дипломата, он не думает, что решение о вызове посла США негативно повлияет на отношения с Соединенными Штатами.