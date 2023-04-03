



Пакистан отрицает торговлю с Израилем

Пакистан в воскресенье опроверг слухи о торговле с Израилем после того, как еврейский бизнесмен написал в Твиттере об успешном экспорте образцов продуктов питания в Иерусалим и Хайфу, сообщает Associated Press .



Фишел Бенхальд , пакистанский еврей, живущий в южном портовом городе Карачи, стал вирусным из-за твита о своей первой отправке кошерной еды в Израиль. Две страны не имеют дипломатических отношений.



“Поздравляю меня как пакистанца. Я экспортировал первую партию пакистанских продуктов питания на рынок Израиля”, — написал он на прошлой неделе.



Бенхальд поделился видеоклипом о своем посещении израильского рынка. Он проходит мимо прилавков с финиками, сухофруктами и специями с этикетками на иврите.



Пакистан отрицал наличие каких-либо дипломатических или торговых отношений с Израилем. “В политике нет никаких изменений”, — цитирует СМИ пресс-секретарь министерства иностранных дел Мумтаз Захра Балоч, отвечая на вопросы о двусторонней торговле.



Министерство торговли Пакистана заявило, что слухи о двусторонней торговле являются “чистой пропагандой”.



“У нас нет никаких торговых отношений с Израилем и мы не собираемся их развивать”, — говорится в заявлении, цитируемом AP .



