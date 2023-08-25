



Падение самолета Пригожина: Пентагон считает версию с ПВО неточной

США полагают, что версия сбития самолета основателя частной военной компании "Вагнера" Евгения Пригожина системой противовоздушной обороны является неточной.



Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь Пентагона, бригадный генерал ВВС Пэт Райдер.



Он прокомментировал данные о том, что самолет Пригожина был сбит ракетами класса "земля-воздух".



"Мы считаем эту информацию неточной", - заявил Райдер.



По словам пресс-секретаря Пентагона, США все еще продолжают оценивать ситуацию и дополнительной информации о причинах авиакатастрофы пока нет.

"Очевидно, что мы знаем, что у группы "Вагнера" много щупалец, некоторые из них военные, некоторые криминальные в Африке. Я не думаю, что кто-то будет сбрасывать со счетов опасность этой группы или ее остатков", - подчеркнул бригадный генерал.



Он отметил, что США продолжат следить за действиями "вагнеровцев" в Африке.



