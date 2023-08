ПА выдвинула требования в рамках соглашения между Израилем и Саудовской Аравией

Палестинская администрация ищет “необратимые” шаги, которые будут способствовать ее стремлению к обретению государственности в контексте переговоров по соглашению о нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравией, сообщили The Times of Israel официальный представитель США, палестинский чиновник и высокопоставленный арабский дипломат.



Среди предложенных шагов - поддержка США признания палестинской государственности в ООН, возобновление работы консульства США в Иерусалиме, исторически обслуживавшего палестинцев, отмена принятого Конгрессом закона, характеризующего ПА как террористическую организацию, передача территории Иудеи и Самарии из-под израильского контроля в палестинский и снос незаконных форпостов.



Необратимые шаги были частью списка, который ПА передала как США, так и Саудовской Аравии, заявили официальные лица, добавив, что меры будут обсуждаться дополнительно во время визита министра по гражданским делам ПА Хусейна аль-Шейха в Эр-Рияд на следующей неделе.



По словам палестинского чиновника, аль-Шейх обсудил эти меры с помощником госсекретаря США по делам Ближнего Востока Барбарой Лиф во время воскресной встречи и получил весьма сдержанную реакцию.



Чиновники Байдена выступили против палестинских предложений, касающихся США, указав на закон Конгресса, который потребует от США прекратить все свое финансирование ООН, если палестинцам будет предоставлен статус полноправного члена.



Что касается консульства в Иерусалиме, которое де-факто служило миссией для палестинцев до того, как бывший президент Дональд Трамп закрыл его в 2019 году, официальные лица США рассудили, что требуется определенная степень одобрения Израиля и что правительство премьер-министра Биньямина Нетаниягу отказалось поразмыслить над этой идеей.



Вместо этого США призвали ПА свои запросы направить в Израиль, подчеркнув идею передачи территории Иудеи и Самарии, которая находится под контролем Израиля, в Зону Б или Зону А, где ПА имеет больше полномочий, как нечто гораздо более достижимое, сказал палестинский чиновник.



Палестинский чиновник, беседовавший с The Times of Israel, выразил разочарование по поводу реакции США на предложения Рамаллы.