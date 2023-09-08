



ПА в ярости из-за открытия посольства Папуа-Новой Гвинеи в Иерусалиме

Палестинская администрация назвала открытие израильского посольства Папуа-Новой Гвинеи в Иерусалиме “агрессией” и “нарушением международного права”. Об этом заявило министерство иностранных дел и по делам иностранцев ПА.



В ведомстве заявили, что будет использовать все политические, дипломатические и правовые средства, чтобы “преследовать эти страны за их неоправданную агрессию против палестинского народа и его прав”. Организация исламского сотрудничества и Иордания также осудили этот шаг.



Премьер-министр Папуа-Новой Гвинеи Джеймс Марапе 5 сентября открыл посольство в Западном Иерусалиме, став пятой страной, открывшей дипломатическую миссию в городе. В 2018 году США перенесли свое посольство из Тель-Авива в Иерусалим, за ним последовали Гондурас, Гватемала и Косово.



По данным Times of Israel , Марапе прямо заявил, что открытие посольства было вызвано “религиозными мотивами”.



“Вы были великими хранителями моральных ценностей, которые были переданы человечеству”, – сказал Марапе премьер-министру Израиля Биньямину Нетаниягу, присутствовавшему на открытии церемонии. “Многие страны предпочитают не открывать свои посольства в Иерусалиме, но мы сделали сознательный выбор. Это столица нации и народа Израиля”.