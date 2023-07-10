



ПА отправляет министров в Дженин и расправляется с “Исламским джихадом”

Делегация из трех министров Палестинской администрации, возглавляемой ФАТХ, посетила в воскресенье город Дженин и встретилась с местными властями, в рамках усилий по подтверждению присутствия и влияния ПА в городе после операции ЦАХАЛа.



Армейская операция выявила высокий уровень вооружения и организованность террористических группировок в городе, в первую очередь батальона “Дженин”, местного крыла палестинской террористической группировки «”Исламский джихад”, которая действовала вне контроля базирующейся в Рамалле ПА.



Известно, что палестинцы все чаще считают, что ПА сотрудничает с Израилем, а не борется за свои права.



На массовых похоронах, состоявшихся в прошлую среду для некоторых боевиков, убитых в ходе операции ЦАХАЛа, высокопоставленные лидеры ФАТХ были встречены руганью и криками разъяренной толпы. Чтобы исправить неудачу, лидеры ПА вернулись в город через три дня, 8 июля, для дружеской примирительной встречи с батальоном “Дженин”.



В воскресенье три министра ПА прибыли из Рамаллы, чтобы встретиться с официальными лицами города. По сообщению официального СМИ ПА “Аль-Хайат аль-Джадида”, министры передали инструкции Махмуда Аббаса по плану реконструкции города и лагеря беженцев. Министр здравоохранения также встретился с директором госпиталя в Дженине, где лечат раненых в результате операции.



Сайт палестинской оппозиции Amad, комментируя визит, опубликовал статью, в которой отмечалось, что присутствия ФАТХ, наблюдавшегося в Дженине за последние 48 часов, не было видно уже много лет, поскольку движение было слишком поглощено своими внутренними организационными вопросами “в ожидании эпохи после Махмуда Аббаса”.



Издание утверждает, что ФАТХ “лучше управляет безопасностью Израиля, чем собственной безопасностью палестинцев”, и его руководство “только реагирует, а не перспективно действует”. По мнению издания, “ФАТХ устроил представление только для саморекламы”, которое не принесло ему ни чести, ни власти. Руководство еще не осознало масштабы строящегося против него заговора”.



Параллельно с визитами министров Палестинская администрация применяет более жесткие методы для восстановления своего контроля над Дженином. Согласно новостному сайту Palinfo, связанному с ХАМАСом, в последние дни ПА начала подавление “Исламского джихада” в районе Дженина.



Сообщается, что силы ПА задержали двух мужчин на контрольно-пропускном пункте, установленном во время действий ЦАХАЛа, когда они направлялись на боевые действия в Дженине. Задержанные провели более 10 лет в израильских тюрьмах за террористическую деятельность и, по данным Palinfo, являются одними из “самых разыскиваемых Израилем”.



В четверг, как сообщается, был арестован журналист Ахмед аль-Бетави, а также “активист” из пригорода Хеврона Луай Кабаджа, который был “задержан за публикацию в Facebook” и с тех пор объявил голодовку.



Репрессии против членов “Исламского джихада” в Дженине продолжились в ночь с субботы на воскресенье, когда были арестованы два других члена организации, в том числе Ахмад Салатне, директор благотворительной группы в Дженине, связанной с “Исламским джихадом”.