



ПА НАТО признала Россию государством-террористом

Парламентская ассамблея НАТО признала Россию государством-террористом и призвала создать специальный международный трибунал для наказания россиян. Об этом сообщил народный депутат от фракции "Слуга Народа", глава постоянной делегации Украины в ПА НАТО Егор Чернев.



"Все 30 стран НАТО поддержали предложения нашей делегации. Такой трибунал позволит осудить не только непосредственных исполнителей военных преступлений, но и высшее руководство Российской Федерации. Резолюция будет направлена правительствам и парламентам всех стран-членов НАТО", - заявил нардеп.



"Все 30 стран НАТО поддержали предложения нашей делегации. Такой трибунал позволит осудить не только непосредственных исполнителей военных преступлений, но и высшее руководство российской федерации. Резолюция будет направлена ​​правительствам и парламентам всех стран-членов НАТО", - заявил Чернев.



По его словам, резолюция содержит ряд важных для Украины решений:



- увеличение поставок Украине вооружения;



- разработка конкретных шагов по вступлению Украины в НАТО;



- создание механизма взыскания репараций с РФ за нанесенный Украине ущерб.



Также Чернев подчеркнул, что в резолюции закреплен принцип о том, что НАТО будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется.