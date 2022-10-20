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ПА, Израиль и Египет ведут переговоры о разработке месторождения на шельфе Газы
20.10.2022 08:14 Евгения Маркова

ПА, Израиль и Египет ведут переговоры о разработке месторождения на шельфе Газы

Палестинская администрация, Израиль и Египет ведут переговоры о начале разработки морского газового месторождения на шельфе Газы при содействии и посредничестве США и ЕС. По имеющимся данным, за инициативой стоит Египет. Добыча газа из месторождения Марин может помочь снабжать электростанцию ​​в Газе природным газом и получать доход для Палестинской администрации.

Египетский источник сообщил, что такой шаг уменьшит зависимость от импортного дизельного топлива и обеспечит тысячи рабочих мест для жителей Газы.

В феврале 2021 года Палестинская администрация и Египет подписали меморандум о взаимопонимании (МоВ) в отношении разработки морского месторождения Марин. В рамках соглашения египетская компания Natural Gas Holding Co. и ПА договорились о сотрудничестве в разработке газового месторождения и трубопровода в сектор Газа и к объектам по сжижению газа в Египте.

В недавних сообщениях арабских СМИ утверждалось, что источники в Палестинской администрации и египетской разведывательной службе, которая вела переговоры, заявили, что Израиль положительно отреагировал на усилия Египта сделать возможной добычу газа из Марин. 

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