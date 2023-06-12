



ПА и ХАМАС возложили на Израиль ответственность за преступления в арабских общин

Мохаммад Штайе, премьер-министр Палестинской автономии, возлагает на израильские власти полную ответственность за рост числа убийств в арабском обществе, число жертв которых за последнюю неделю превысило 100 человек.



На заседании палестинского правительства в Рамалле Штайез аявил, что израильские власти не работают над прекращением насилия, не преследуют виновных в актах насилия, и эта политика является “расистской”.



По словам Штайе, Израиль работает над тем, чтобы сломить дух солидарности в палестинском обществе “внутри” и создать внутренние конфликты между арабами Израиля.



Вчера вечером движение ХАМАС также возложило ответственность за убийства в арабском обществе на израильские власти на том основании, что они игнорируют и проявляют самоуспокоенность по отношению к этому явлению и не работают над его прекращением.



ХАМАС также заявил, что израильские власти не работают над тем, чтобы остановить распространение оружия среди организованных преступных группировок, и что израильские силы безопасности участвуют в содержании, чтобы ослабить и вызвать среди израильских арабов хаос.



Причиной такой политики, по мнению ХАМАС, является активность израильских арабов по защите мечети Аль-Акса и святых мест, и поэтому Израиль желает нанести ущерб их единству, сея преступность и хаос.



