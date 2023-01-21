



Ожидаются 100 000 участников: полиция готовится к протесту в Тель-Авиве

Полиция и демонстранты готовятся к масштабному антиправительственному протесту в Тель-Авиве, который, по разным оценкам, соберет около 100 000 человек.



Другие демонстрации запланированы в других частях страны, включая Иерусалим, Хайфу и Беэр-Шеву, сообщает Times of Israel.



Ранее полиция утвердила планы по размещению 1000 полицейских в Тель-Авиве и блокированию доступа транспортных средств к ключевым дорогам, поскольку протестующие готовятся к масштабной демонстрации против реализации судебной реформы. В полиции выразили опасения по поводу столкновений с правыми контрпротестующими, которые призвали в социальных сетях проправительственных активистов выйти на улицы.



Акция протеста, организованная Движением за качество правительства в Израиле, должна начаться в 19:00 в субботу вечером на площади Габима, в то время как другие группы примут участие в марше демонстрантов по улице Каплан к правительственному комплексу в Тель-Авиве.



Движение за качество правительства в Израиле заявило, что будет протестовать под лозунгом "Свобода. Равенство. Качество правительства" против "опасной революции, которую планирует продвигать новое правительство, революции, которая разрушит израильскую демократию".



"Мы продолжим выступать против этих злонамеренных и опасных планов", - заявили представители движения.



Лидер оппозиции Яир Лапид сказал, что примет участие в демонстрации и, как сообщается, возглавит марш вместе с другими членами оппозиции, включая Бени Ганца. Ожидается, что на демонстрации выступит бывший министр обороны и глава ЦАХАЛа Моше Яалон. Депутат Кнессета Гидеон Саар заявил в пятницу, что он также будет присутствовать на акции протеста, и призвал членов "Тиква Хадаша" присоединиться к демонстрации.