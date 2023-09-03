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Ожидается отсрочка слушания дела об отмене закона об “основании разумности”
03.09.2023 20:18 Наталья Богинская

Ожидается отсрочка слушания дела об отмене закона об “основании разумности”

Правительство просит БАГАЦ отложить слушание по ходатайству об отмене закона об “основании разумности”, после того, как юридический советник Гали Бахарав-Миара заявила суду, что не может поддержать закон, и попросила коллегию отменить его.

Правительственный адвокат Илан Бомбах переноса даты заседания с 12 сентября на начало октября. В обращении в суд он заявил, что правительству нужно больше времени, чтобы “подготовить соответствующий ответ”.

“Ответ юридического советника на самом деле является шагом, направленным на поддержку и усиление петиционеров”, – отметил Бомбах. указав, что заявление Бахарав-Миара не отражает точку зрения правительства и “является в высшей степени крайним”.

Правительству было дано время до 6 сентября, чтобы ответить на петицию против спорного закона. Теперь правительство просит уже вторую отсрочку.

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