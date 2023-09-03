



Ожидается отсрочка слушания дела об отмене закона об “основании разумности”

Правительство просит БАГАЦ отложить слушание по ходатайству об отмене закона об “основании разумности”, после того, как юридический советник Гали Бахарав-Миара заявила суду, что не может поддержать закон, и попросила коллегию отменить его.



Правительственный адвокат Илан Бомбах переноса даты заседания с 12 сентября на начало октября. В обращении в суд он заявил, что правительству нужно больше времени, чтобы “подготовить соответствующий ответ”.



“Ответ юридического советника на самом деле является шагом, направленным на поддержку и усиление петиционеров”, – отметил Бомбах. указав, что заявление Бахарав-Миара не отражает точку зрения правительства и “является в высшей степени крайним”.



Правительству было дано время до 6 сентября, чтобы ответить на петицию против спорного закона. Теперь правительство просит уже вторую отсрочку.