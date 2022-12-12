Ожесточенные столкновения палестинских группировок в университете Шхема
Столкновения между сторонниками ХАМАС и ФАТХа произошли в университете Наджах в Наблусе. Причиной столкновений стало мероприятие, посвященное 35-й годовщине основания организации ХАМАС студенческим отделением этой организации "Аль-Халтала Исламия".
Сотни сторонников исламского блока приняли участие в марше в новом университетском кампусе в Наблусе, размахивая зелеными флагами ХАМАС, скандируя лозунги и восхваляя ХАМАС "и мучеников организации"- в том числе шейха Ахмеда Ясина, основателя организации.
Студенты, сторонники организации "Народный фронт", также отметили 55-й день основания террористической организации своей колонной. Они держали красные флаги и маршировали вокруг университета.
Они призвали Палестинскую автономию "прекратить аресты и немедленно освободить политических заключенных. Также прекратить политику координации безопасности в пользу оккупации за счет нашего народа и его национальных принципов."
Борьба между студенческими ячейками в палестинских университетах ведется давно, но такое жесткое противостояние в университете не является рутинным делом и свидетельствует о борьбе за контроль между организациями на местах.
Необходимо отметить, что тысячи израильских арабских студентов, имеющих израильское гражданство, учатся в университете Наджах в Шхеме.