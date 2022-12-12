



Ожесточенные столкновения палестинских группировок в университете Шхема

Столкновения между сторонниками ХАМАС и ФАТХа произошли в университете Наджах в Наблусе. Причиной столкновений стало мероприятие, посвященное 35-й годовщине основания организации ХАМАС студенческим отделением этой организации "Аль-Халтала Исламия".





Сотни сторонников исламского блока приняли участие в марше в новом университетском кампусе в Наблусе, размахивая зелеными флагами ХАМАС, скандируя лозунги и восхваляя ХАМАС "и мучеников организации"- в том числе шейха Ахмеда Ясина, основателя организации.





עימות אלים בין הסטודנטים של פת"ח צהוב, לחמאס ירוק באוניברסיטת א-נג'אח בשכם.

בחמאס ציינו 35 שנות קיום באוניברסיטה,פת"ח פחות התחברו.

בחמאס רוצים להגביר השפעה על הצעירים שלומדים באוניברסיטאות

נציין שבאוניברסיטת אנג'אח לומדים אלפי סטודנטים ערבים ישראלים המחזיקים בתעודת זהות כחולה. pic.twitter.com/N1lS6XA7jw — assaf gibor (@assafgibor) December 11, 2022

Студенты, сторонники организации "Народный фронт", также отметили 55-й день основания террористической организации своей колонной. Они держали красные флаги и маршировали вокруг университета.Они призвали Палестинскую автономию "прекратить аресты и немедленно освободить политических заключенных. Также прекратить политику координации безопасности в пользу оккупации за счет нашего народа и его национальных принципов."Борьба между студенческими ячейками в палестинских университетах ведется давно, но такое жесткое противостояние в университете не является рутинным делом и свидетельствует о борьбе за контроль между организациями на местах.Необходимо отметить, что тысячи израильских арабских студентов, имеющих израильское гражданство, учатся в университете Наджах в Шхеме.