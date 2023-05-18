



Озабоченность в Израиле: технологии, которые Путин предложил Ирану



После сближения Тегерана и Москвы ядерная программа Стражей революции получит значительный импульс, сообщает израильский военный обозреватель Нир Двори.



По его информации, русские заинтересованы в военной помощи Ирану, что свидетельствует о потеплении отношений между странами. Они уже начали передачу Исламской Республике 25 истребителей Су-35. Это происходит на фоне многочисленных поставок оружия, которое передается из Тегерана в Москву и используется российской армией в войне в Украине.



Ожидается, что русские также передадут иранцам компоненты систем противовоздушной обороны, особенно радары, которых в настоящее время нет у Тегерана. Кроме того, они предоставят им возможности в области электронной и кибернетической войны.



Несмотря на прошлые попытки Израиля помешать этому, Россия намерена оказать иранцам помощь и в области ядерного оружия. При этом особое внимание будет уделено передаче передовых навыков обогащения урана. В рамках ядерного соглашения, подписанного в 2015 году, Россия вывезла из Ирана весь обогащенный уран и оставила его у себя. Теперь русские хотят его вернуть. Сотрудничество между странами в ядерной сфере не ново, и около 20 лет назад Россия помогла Ирану построить атомную электростанцию в Бушере, которая занимается производством электроэнергии.



Сейчас в Израиле прилагают большие усилия, чтобы остановить передачу знаний и технологий Ирану, но предоставление израильской помощи Украине и охлаждение отношений между премьер-министром Нетаниягу и президентом Путиным затрудняют эту задачу. Пока что сближение не влияет на свободу действий Израиля в сирийском небе.



Напряженность в отношениях между двумя странами уже повлияла на еще одну важную область - сотрудничество между Израилем и Россией по вопросу предоставления информации о судьбе или местонахождении пропавших без вести солдат ЦАХАЛа в Сирии.

