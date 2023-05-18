



Ответ участников "демонстрации ослов" на вопрос: Когда идем на Умм эль-Фахм?





Адвокат Кинерет Бараши, бывший член Аводы, ставшая одним из ведущих правых активистов Израиля, пошла на “демонстрацию ослов” против “разграбления государственной казны харедим”.



Бараши задал участникам очень простой вопрос: “Когда идем на Умм эль-Фахм? Вы ведь за “равное распредление бремени”? Пусть арабы тоже проходят альтернативную службу”.



Вопрос вызвал искреннее недоумение и возмущение протестующих. Одна из демонстранток сообщила, что у нее “больше общего с арабами, чем с харедим”. Другой участник сказал, что Бараши “поползет на четвереньках в Умм эдь-Фахм”. ответа на свой вопрос она не получила.



