



Ответ Польше: в Германии заявили, что вопрос о репарациях "закрыт"

Правительство Германии отклоняет призыв Польши вести переговоры о репарациях за вторжение нацистов во время Второй мировой войны.



"Позиция правительства Германии неизменна, вопрос о репарациях закрыт", - говорится в электронном письме представителя министерства иностранных дел Германии, сообщает Times of Israel.



Представитель МИДа также указал на принятое Польшей в 1953 году решение отказаться от требований о репарациях против Восточной Германии, которое он назвал "важной основой для сегодняшнего европейского порядка".



Напомним, что Польша оценила свои потери в 6,2 триллиона злотых или 1,3 триллиона долларов.