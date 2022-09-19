



Ответ Израиля - Ливану: начнем добычу газа, не смотря ни на что

Израиль намерен начать добычу газа на газовой платформе "Кариш", независимо от того, будет ли достигнуто соглашение с Ливаном по поводу демаркации морской границы.

Об этом говорится в канцелярии премьер-министра Израиля.

Он надеется на заключение сделки с Бейрутом, чтобы положить конец спору о морских территориях, на которые претендуют обе страны.

Такая сделка может служить интересам граждан обеих стран. Соглашение о демаркации, как уточняется, внесет большой вклад в региональную стабильность.

Израиль благодарит американских посредников за помощь в заключении сделки.

Однако уточняется, что добыча газа на платформе Кариш не связана с переговорами.

"Буровая установка начнет добывать газ без задержек, как только это станет возможным", - сказано в заявлении.