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Ответ Израиля - Ливану: начнем добычу газа, не смотря ни на что
19.09.2022 21:53 Алина Груднева

Ответ Израиля - Ливану: начнем добычу газа, не смотря ни на что

Израиль намерен начать добычу газа на газовой платформе "Кариш", независимо от того, будет ли достигнуто соглашение с Ливаном по поводу демаркации морской границы.

 
Об этом говорится в канцелярии премьер-министра Израиля.
 
Он надеется на заключение сделки с Бейрутом, чтобы положить конец спору о морских территориях, на которые претендуют обе страны.
 
Такая сделка может служить интересам граждан обеих стран. Соглашение о демаркации, как уточняется, внесет большой вклад в региональную стабильность.
 
Израиль благодарит американских посредников за помощь в заключении сделки. 
 
Однако уточняется, что добыча газа на платформе Кариш не связана с переговорами. 
 
"Буровая установка начнет добывать газ без задержек, как только это станет возможным", - сказано в заявлении.

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