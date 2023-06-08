



Ответ Эрдогану: Совместное с РФ расследование подрыва каховской ГЭС невозможно

МИД Украины негативно отреагировал на предложение Турции создать международную комиссию для расследования подрыва Каховской ГЭС. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.



"У нас уже был этот опыт. Это все игра в поддавки с россиянами. Когда в Еленовке убили наших военнопленных и мы сказали ООН: пришлите миссию свою, расследуйте. Вы думаете, они туда доехали? Я вам больше скажу: эта миссия была тихо закрыта ООН, которая называется "без шума и пыли", - заявил глава министерства.



В то же время он предложил международным институциям приехать в Киев и расследовать постоянные атаки на украинскую столицу.



Ранее в ходе беседы с украинским президентом Владимиром Зеленским президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что для детального расследования взрыва на Каховской ГЭС может быть создана комиссия с участием экспертов из Украины и России, а также ООН и международного сообщества, включая Турцию.



Позже Эрдоган провел переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным. Они также обсудили ситуацию вокруг Каховской гидроэлектростанции.



Напомним, на днях российские военные умышленно совершили подрыв дамбы Каховской ГЭС. В результате инцидента ряд населенных пунктов в Херсонской, Николаевской, Запорожской и Днепропетровской областях ушли под воду.



Самая сложная ситуация в Херсонской области, где уже затоплено 600 кв. км. При этом левый берег Днепра, пока находящийся под враждебной оккупацией, пострадал больше всего. Однако россияне не помогают жителям в затопленных районах, а наоборот, запрещают эвакуироваться.