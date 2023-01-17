



Ответ Беннету: человек, совершивший непристойность не может читать мораль

Даниэль Авиталь, ближайший советник Айелет Шакед в последние годы, сегодня утром резко атаковал бывшего премьер-министра Нафтали Беннета после его заявления против юридической реформы Ярива Левина. Авиталь говорит, что Беннет - последний, кто может проповедовать мораль.





В коротком сообщении на своей странице в Твиттере Авиталь написал: "Нет уверенности, что человек, совершивший непристойный поступок в демократии, получивший всего шесть мандатов, и ставший после этого премьером является подходящим человеком для проповеди морали."



Вчера вечером Беннет впервые заговорил о правовой реформе министра юстиции Ярива Левина и призвал к диалогу между всеми органами, которые будут затронуты этим драматическим шагом.



В сообщении, которое он опубликовал под заголовком "Специальное послание", Беннет написал: "Не секрет, что я считаю, что за прошедшие годы судебная система взяла на себя чрезмерные полномочия и блокировала любые попытки реформы. Я считаю, что в судебной системе необходимы определенные изменения, и в последние годы мы даже продвигали некоторые из них. Но нельзя исправить исторического искажения другим искажением".