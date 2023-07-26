



Отвергнутый компромисс Герцога: подробности

Президент Ицхак Герцог долго пытался договориться о компромиссе. Однако в понедельник законопроект об “основаниях разумности” был принят без предварительного сокращения.



На следующий день после принятия законопроекта Кнессетом, стали известны новые подробности этих попыток найти компромисс.



Сразу по возвращении из Соединенных Штатов Герцог встретился с премьер-министром Биньямином Нетаниягу, который находился в медицинском центре “Шиба” после имплантации кардиостимулятора.



Президент предлагал формулировку законопроекта, которая сужала юрисдикцию суда по применению “оснований разумности”, но защищала бы статус юридического советника.



Однако, основные разногласия касались приостановки остальных частей пакета судебной реформы.

