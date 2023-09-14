



Отстранение высокопоставленного прокурора, ведущего дело против семьи Абу Латиф



Канал КАН сообщает о том, что высокопоставленный прокурор Омри Кофлер отстранен от должности.



Это произошло после того как против него было выдвинуто обвинение в причинении смерти по неосторожности 88-летней Эстер Мизрахи. На этой неделе Омри Кофлеру, который, в частности, ведет дело против преступной семьи Абу Латиф, сообщили, что он больше не сможет представлять интересы государства и выступать в суде до дальнейшего уведомления.



Решение принято комиссией государственной службы.



Согласно сообщению, решение об этой жесткой санкции принято в отношении Кофлера, несмотря на то, что юридический советник или кто-то от ее имени не изложил комиссии свою позицию, как это требуется в подобных случаях. В комиссии подтвердили эту информацию.