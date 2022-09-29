



Отсрочка не повод: МФЦ в Москве начали выдавать повестки

Многофункциональные центры в Москве начали раздавать повестки мужчинам в возрасте от 20 до 34 лет по негласному распоряжению властей.



Согласно информации Forbes со ссылкой на сотрудника одного из МФЦ, документы вручают даже тем, кто имеет право на отсрочку.



"Всем мужчинам от 20 до 34 лет вместе с паспортом должны выдаваться повестки, для того чтобы уведомить о частичной мобилизации", – сказал сотрудник МФЦ.



Он утверждает, что уважительная причина не является поводом для отсрочки.

