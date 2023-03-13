



Отношения между Израилем и ОАЭ остывают на фоне политических беспорядков

Отношения между Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами обостряются из-за действий правительства премьер-министра Биньямина Нетаниягу и его членов, что ставит под угрозу тесное сотрудничество между двумя странами, сообщают СМИ и источники, которые говорили с Ynet в воскресенье.



Сообщается, что государство Персидского залива уведомило Израиль о своих намерениях прекратить закупку чувствительных систем безопасности на фоне подстрекательских заявлений и действий министра финансов Бецалеля Смотрича и министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира.



12 канал на иврите сообщил, что президент ОАЭ Мохаммед бен Заид сказал израильским официальным лицам, что две страны не смогут сотрудничать, “пока мы не убедимся, что у премьер-министра Нетаниягу есть правительство, которое он контролирует”.



Министерство иностранных дел опровергло эти утверждения в заявлении, заявив, что “вопреки сообщениям, отношения между Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами крепкие и прочные“.



Офис Нетаниягу заявил, что “Израиль и Объединенные Арабские Эмираты поддерживают плодотворные дипломатические отношения во всех областях, в том числе и сегодня“.



Посол Израиля в Объединенных Арабских Эмиратах Амир Хайек написал в Твиттере: “Из разговоров с высокопоставленными источниками в Абу-Даби, которые осведомлены об отношениях между странами и хорошо знают обе стороны, сообщение просто не соответствует действительности“.



Однако собеседники Ynet, знакомые с отношениями между странами, говорят, что повод для беспокойства есть.



Они утверждали, что, хотя отношения хорошие и не пострадали на тактическом уровне и есть прогресс по ряду важных гражданских вопросов, официальные лица в Абу-Даби обеспокоены заявлениями Бен-Гвира и Смотрича, а также массовыми демонстрациями против судебной реформы в Израиле и не привыкли к тому, что правительство не контролирует дела. Решение Саудовской Аравии и Ирана восстановить дипломатические отношения — еще одно соображение, которое подталкивает Эмираты к более тщательному изучению двусторонних отношений с еврейским государством



“Это полный крах на всех фронтах. Это невероятно. Это правительство наносит ущерб, на устранение которого уйдут годы ”, — заявил в воскресенье Ynet высокопоставленный израильский чиновник.



Другой высокопоставленный чиновник добавил, что ОАЭ — лишь один пример стран, ошеломленных ситуацией в Израиле после того, как отношения с Иерусалимом достигли новых высот.



“Нетаниягу не приглашают в США. Международное сообщество осознает, что Нетаниягу не руководит правительством, а возглавляют его Смотрич и Бен-Гвир. Инцидент в Хавара стал переломным моментом. Они думали, что Нетаниягу стремится к деэскалации, и вдруг они видят, что регион горит под носом у армии”, — подчеркнул чиновник.



