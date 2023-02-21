



Откуда деньги. Люди за демонстрациями против правовой реформы

Известный журналист Акива Бигман в эфире 14-го канала рассказал о тех, кто помогает организовывать массовые протесты против “правовой революции”.



Среди тех, кто жертвует на демонстрации - Илан Шилоах, известный израильский специалист в области рекламы, владелец компании Мекан. Он пожертвовал большие средства на протесты на улице Бальфур, а также сотни тысяч шекелей - Движению за качество правительства.



Другой жертвователь - бизнесмен Коби Рихтер, известный защитник БАГАЦа.



Далее следует Мики Гицин - директор Нового Фонда Израиля. Фонд открыто собирает миллионы шекелей на организацию протестов.



Еще один жертвователь - Рони Патрушка, основатель ассоциации Атид Кахоль-Лаван, которая также вкладывается в протесты.