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Откуда деньги. Люди за демонстрациями против правовой реформы
21.02.2023 20:06 Аркадий Бочаровский

Откуда деньги. Люди за демонстрациями против правовой реформы

Известный журналист Акива Бигман в эфире 14-го канала рассказал о тех, кто помогает организовывать массовые протесты против “правовой революции”.

Среди тех, кто жертвует на демонстрации - Илан Шилоах, известный израильский специалист в области рекламы, владелец компании Мекан. Он пожертвовал большие средства на протесты на улице Бальфур, а также сотни тысяч шекелей - Движению за качество правительства.

Другой жертвователь - бизнесмен Коби Рихтер, известный защитник БАГАЦа.

Далее следует Мики Гицин - директор Нового Фонда Израиля.  Фонд открыто собирает миллионы шекелей на организацию протестов. 

Еще один жертвователь - Рони Патрушка, основатель ассоциации Атид Кахоль-Лаван, которая также вкладывается в протесты.  

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