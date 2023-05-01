



Открытие пленума Кнессета: в центре внимания – принятие государственного бюджета

Пленум Кнессета откроется сегодня, в понедельник, впервые после перерыва, и коалиция явно сосредоточилась на принятии государственного бюджета.



В свете этого правовая реформа не стоит на повестке дня коалиции, и она не вернется к ней, пока не будет принят бюджет, крайний срок которого - 29 мая. Если бюджет не будет принят к этому времени - Кнессет автоматически распустится, и политическая система снова пойдет на выборы.



Сегодня будет принято не так много законов, и ожидается, что пленум откроется лишь на короткое время, чтобы дать возможность комитетам Кнессета провести обсуждения по продвижению бюджета.



Кроме того, "Ликуд" проведет собрание фракции с обязательным присутствием всех депутатов Кнессета.



В последние дни внутри "Ликуд" возникла напряженность на фоне выпадов депутата Давида Битана против Левина и Нетаниягу. Депутаты от "Ликуд" обвинили Битана в том, что он примкнул к левым, чтобы угодить правовой системе из личных соображений.