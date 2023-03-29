



Открытие первого посольства Азербайджана в Израиле: Коэн встретился с Байрамовым

Сегодня вечером Азербайджан, ключевой союзник Израиля на северной границе Ирана, собирается открыть свое первое в истории посольство в Израиле.



В преддверии открытия посольства министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встречается со своим коллегой Эли Коэном в Министерстве иностранных дел в Иерусалиме.



“Азербайджан — стратегический партнер Израиля”, — говорит Коэн, отмечая тесное сотрудничество по вопросам региональной безопасности.



Неудивительно, что Коэн говорит об иранской угрозе, которую Азербайджан предпочитает публично преуменьшать, а Байрамов поднимает вопрос о войне Баку против Армении.



Израиль увеличил поставки оружия в Азербайджан во время нагорно-карабахского конфликта 2020 года, но Иерусалим предпочитает избегать этой темы.



“Израиль и Азербайджан одинаково воспринимают иранские угрозы, — говорит Коэн. - Иранский режим аятолл угрожает обоим нашим регионам, финансирует терроризм и дестабилизирует весь Ближний Восток”.



Подчеркнув поддержку Азербайджаном “мира и диалога на Ближнем Востоке”, Байрамов говорит, что его страна “благодарна Израилю за поддержку суверенитета и территориальной целостности Азербайджана в течение почти тридцати лет незаконной оккупации территорий Азербайджана Арменией”.



“Мы ценим поддержку, оказанную Азербайджану как до, так и во время отечественной войны в 2020 году”, — отмечает он.



Коэн посетит Баку в следующем месяце.



Израиль был одной из первых стран, признавших независимость Азербайджана в 1991 году.



Израиль является одним из ведущих поставщиков оружия в Азербайджан. По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира, Израиль обеспечил 69% основного импорта оружия Баку в 2016-2020 годах, что составляет 17 процентов экспорта оружия Иерусалима за этот период.



Страна с шиитским большинством, в свою очередь, поставляла Израилю значительное количество нефти в дополнение к сообщениям о сотрудничестве против Ирана.



