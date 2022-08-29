



Открытие КПП Алленби: США давят на Израиль

Администрация Байдена усиливает давление на Израиль, чтобы тот выполнил свое обязательство и открыл к 30 сентября пограничный переход Алленби для круглосуточной работы.



Об этом сообщает Times of Israel.



Переход Алленби в настоящее время открыт только с 8:00 до 23:30 в будние дни и с 8:00 до 15:30 в выходные дни. Из-за этого палестинцы могут часами ждать своей очереди для пересечения Алленби.



В июле после визита в Израиль Байден заявил, что Израиль согласился, чтобы КПП Алленби работал круглосуточно. После этого посол США в Израиле Том Найдс посетил пограничный переход, спросив у представителей Управления аэропортов, которое управляет границей, сможет ли оно уложиться в установленный срок.



Найдс получил отрицательный ответ. После этого представители США связались с министром транспорта Мейрав Михаэли с требованием обеспечить своевременное выполнение обязательств. Михаэли, как сообщается, дала понять представителям США, что нехватка персонала может помешать.



Как сообщается, представители США вновь подняли этот вопрос, попросив советника по нацбезопасности США Джейка Салливана поднять этот вопрос на его встрече в Вашингтоне с министром обороны Бени Ганцем на прошлой неделе.



Согласно информации в прессе, израильские министерства сейчас обвиняют друг друга. Министерство транспорта обвиняет минобороны, что оно согласилось открыть КПП в сжатые сроки, не посоветовавшись, а минобороны обвиняет минтранс в несоблюдении сроков.