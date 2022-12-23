



"Откровенные разговоры" продолжатся: Блинкен поздравил Нетаниягу

Госсекретарь США Энтони Блинкен поздравил Биньямина Нетаниягу с формированием нового правительства Израиля.



Он подтвердил, что Вашингтон "будет взаимодействовать с нашими партнерами в Израиле и судить их на основе политики, которую они проводят, а не личностей, которые формируют правительство".



"Мы рассчитываем на сотрудничество с Израилем для продвижения как интересов, так и ценностей, которые долгое время были в основе наших отношений, а также для продвижения более широкого подхода, чтобы попытаться обеспечить равные меры безопасности, возможностей, процветания, достоинства как для израильтян, так и для палестинцев", - сказал Блинкен.



Он также заявил, что США непоколебимо поддерживают Израиль, в частности его безопасность.



"Я думаю, что мы продемонстрировали сменявшим друг друга израильским правительствам и сменявшим друг друга американским администрациям именно потому, что у нас есть надежное партнерство, которое привержено безопасности Израиля. Мы можем вести очень откровенные разговоры, когда мы не согласны. Это тоже не изменится", - отметил госсекретарь США.

