



Отказу Путина встречаться с прессой дали объяснение

Президент России Владимир Путин отменяет предновогодние традиционные мероприятия, такие как пресс-конференция с журналистами, поскольку боится вирусов.



Такое объяснение дал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.



По его словам, в настоящее время есть много мутаций вирусов, потому президент РФ отказывается контактировать с прессой. Песков объявил здоровье Путина "вопросом государственной безопасности".



"Вы видите процессы мутации вирусов, волны гриппа разных штаммов. Это все обязывает тех, кто отвечает за безопасность президента и за его здоровье, принимать меры предосторожности. Потому что в таких условиях здоровье президента – это вопрос государственной безопасности", – пояснил он.