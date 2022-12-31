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Отказу Путина встречаться с прессой дали объяснение
31.12.2022 06:44 Алина Груднева

Отказу Путина встречаться с прессой дали объяснение

Президент России Владимир Путин отменяет предновогодние традиционные мероприятия, такие как пресс-конференция с журналистами, поскольку боится вирусов.

Такое объяснение дал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, в настоящее время есть много мутаций вирусов, потому президент РФ отказывается контактировать с прессой. Песков объявил здоровье Путина "вопросом государственной безопасности".

"Вы видите процессы мутации вирусов, волны гриппа разных штаммов. Это все обязывает тех, кто отвечает за безопасность президента и за его здоровье, принимать меры предосторожности. Потому что в таких условиях здоровье президента – это вопрос государственной безопасности", – пояснил он.

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