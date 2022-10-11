



Отказался мыть забор. Навального снова отправили в штрафной изолятор

Российский политик Алексей Навальный, отбывающий заключение, сообщил в своих социальных сетях, что снова оказался в штрафном изоляторе.



По словам Навального, его определили в ШИЗО на 14 суток за отказ мыть забор.



"А я снова в ШИЗО. Только что отсидел там 12 суток, снова дают 14. Причина - отказался мыть забор. Ну я понимаю, красить забор и ощутить себя Томом Сойером - это прикольно. Но мыть забор, на мой взгляд, это полный бред. И вот я снова сижу на табуретке на своих 6 квадратных метрах. Из вещей со мной лишь кружка - 1 шт., книжка - 1 шт. Но я уже привык. Не понимаю людей, которым для полноценной жизни нужны еще какие-то предметы", - написал Навальный в Instagram.



