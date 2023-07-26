



Отец задержанного на Аялон: 10 офицеров-садистов зверски избили ребенка

Илан Эбуди, отец 18-летнего Амитая Бриллианта, который был арестован в понедельник во время демонстрации против "правовой революции" на шоссе Аялон и заявил о жестоком и неоправданном насилии над ним



"Здесь проходит ненасильственная акция протеста, которая длится уже семь месяцев. Произошла некая эскалация, они нарушили закон, я даже готов допустить, что его арестовали, потому что он пошел по дороге, и можно спорить, до какой степени допустимо повышать уровень нарушения закона на демонстрациях, но никакого насилия со стороны демонстрантов нет", - заявил он радио 103FM.



"Эти демонстрации снимают сотни камер со всех сторон", - гневно добавил он, имея в виду утверждение, что насилие "поднимается с обеих сторон". "Вы видели хоть одно нападение протестующих на любой демонстрации, в том числе и на этой? Что протестующие нападают на кого-то, на что-то, как можно делать такие сравнения?"



הי @10elilevi

אמיתי בריליאנט בן 18 מוסר ד"ש pic.twitter.com/3e9tYk7ePy — יוסי מזרחי Yossi Mizrachi (@yosimiz1) July 25, 2023

Он отверг утверждения о том, что его сын вел себя агрессивно по отношению к полиции: "Мальчика не били с третьего класса. Он не применял никакой силы. На видеозаписях видно, что он там как кукла тряпичная, они его били, 10 ударов по 18-летнему мальчику, а полицейский начальник стоит и молчит. 10 полицейских избивают ребенка, полицейские стоят и смотрят на это, а министр внутренней безопасности радуется, что его политика наконец-то прижилась."После того как они били его примерно 15-20 секунд, когда он лежал на полу, какие-то два парня подняли его, взяли с двух сторон, еще один сзади, душили, один из них периодически наносил ему несколько ударов по лицу, когда у него уже шла кровь из лица, и шептал ему на ухо, что он изнасилует его мать и его порвет", - повторил он то, что рассказал ему сын. "И так на протяжении 60-70 метров, он продолжал объяснять ему, что он собирается сделать с его матерью, а потом он с садистской улыбкой придушил его".