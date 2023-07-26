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Отец раненого при наезде 16-летнего демонстранта: это только усилило наш дух
26.07.2023 09:30 Аркадий Бочаровский

Отец раненого при наезде 16-летнего демонстранта: это только усилило наш дух


Портал ynet сообщает о реакции семьи 16-летнего подростка, сбитого два дня назад машиной при блокировании шоссе №531 на произошедшее.

Отец 16-летнего подростка, получившего легкие ранения, рассказал, что "каждый раз, когда кто-то хотел проехать, мы освобождали ему дорогу. Водитель обогнал грузовик и врезался в нас. За долю секунды я это осознал - но не успел оттолкнуть сына. У нас много ушибов, везде по телу. Мой сын упал на огонь, у него ожоги на руках и ногах". 

Он добавил, что "это не заставит нас прекратить протесты, это только укрепит понимание того, что мы должны бороться за демократию". Мне 48 лет, и я все еще в резерве, мы будем продолжать выходить на улицы - физическая боль приходит и уходит, но душа болит. Мы получили урок демократии".
 

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