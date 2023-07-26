



Отец раненого при наезде 16-летнего демонстранта: это только усилило наш дух



Портал ynet сообщает о реакции семьи 16-летнего подростка, сбитого два дня назад машиной при блокировании шоссе №531 на произошедшее.



Отец 16-летнего подростка, получившего легкие ранения, рассказал, что "каждый раз, когда кто-то хотел проехать, мы освобождали ему дорогу. Водитель обогнал грузовик и врезался в нас. За долю секунды я это осознал - но не успел оттолкнуть сына. У нас много ушибов, везде по телу. Мой сын упал на огонь, у него ожоги на руках и ногах".



Он добавил, что "это не заставит нас прекратить протесты, это только укрепит понимание того, что мы должны бороться за демократию". Мне 48 лет, и я все еще в резерве, мы будем продолжать выходить на улицы - физическая боль приходит и уходит, но душа болит. Мы получили урок демократии".

